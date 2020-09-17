Большинство реформ в Украине начиная с 2014 года было инициировано правительством Арсения Яценюка, а других премьеров их темп замедлился.

Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.

“В 2015 году Кабмин под руководством Яценюка инициировал рекордный объем реформ. За время каденции Гройсмана реформы существенно замедлились. Приход к власти нового президента и его монобольшинства, которые сформировали пропрезиденський Кабмин, сломал эту тенденцию”, – говорится в исследовании VoxUkraine.

Эксперты отмечают, что в 2015 году, когда запрос на перемены был ощутимым и актуальным, значение Индекса реформ достигало рекордных величин.

Второй Кабмин Яценюка сосредоточился на антикоррупционных реформах, гармонизации процесса государственных закупок с европейским законодательством – создание системы Prozorro. Третьей крупнейшей реформой правительства Яценюка стал закон о рынке природного газа, который создал на этом рынке конкурентную среду и сделал присоединения Украины к газовому рынку ЕС.

Кабмин Гройсмана продолжил реформирование энергетического рынка путем уравнивания цен на газ для населения и теплокоммунэнерго с рыночными, а также разработал план разделения “Нафтогаза”, принятый во исполнение закона. Однако, собственно разделение произошло лишь в конце 2019 года. Третьей крупнейшей реформой этого Кабмина стало создание рынка электроэнергии, – говорится в материале VoxUkraine.

“За время каденции правительства Гройсмана реформы существенно замедлились. Обновления власти и” турборежим “в 2019 году несколько взвинтили темп реформ. Однако, до уровня началу 2015 году ему еще далеко”, – отмечают авторы исследования.

Кабмин Гончарука сосредоточился на внедрении медреформы, внедрил программу медицинских гарантий. Кроме того, это правительство сосредоточился на продаже имущества банкротов через Prozorro и инициативе финансирования университетов в зависимости от их эффективности, а не количества студентов.

Что касается правительства Шмыгаля, не так долго находится на посту, в материале VoxUkraine указаны две основные реформы. Первая – продолжением медреформы – принятие порядка создания госпитальных округов и опорных больниц. Вторая реформа касается управления проблемными активами государственных банков.

VoxUkraine также отмечает, что правительство Яценюка смог принимать реформы используя различные инструменты. В частности значительная часть реформ была проведена Арсением Яценюком через законы, которые впоследствии были проголосованы Верховной Радой.

“Интересно, что другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент даже несмотря на то, что в 2019-2020 годах три главные органы власти – президент, парламент и правительство – фактически были представителями одной политической силы, а значит, можно было бы надеяться на быстрое прохождение законопроектов через Раду”, – отмечают в VoxUkraine.