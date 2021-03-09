Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7000 гривен.

Об этом шла речь на совещании у Владимира Зеленского, передает пресс-центр Офиса президента.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.

По словам Лазебной, разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда будет расти и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.

“Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала она.

Отметим, что Лазебная не назвала даже вероятных сроков такого повышения пенсионных выплат.