Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.

Об этом Лещенко написал в Telegram-канале.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

“Еще один довод в пользу версии наших источников о том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и Байдена имеет российские корни. При всем моем критическом отношении к Порошенко, вынужден с ней согласиться. Обратите внимание, кто разгоняет эту историю в англоязычном сегменте Интернета. Вы будете удивлены: Russia Today,

“Спутник” (проект Russia Today), Российское государственное агентство “ТАСС”, а также сайт канала Медведчука “112”, “Украинские новости” Левочкина/Фирташа, агентство УНИАН Коломойского”, – согласился Лещенко с Порошенко, который ранее заявил, что обнародованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Лещенко подчеркнул, что тема осталась практически незамеченной в англоязычном Интернете и была поддержана лишь маргинальной сетью One America News, которая участвовала в распространении фальшивой теории заговора Джулиани.

“Кроме того, в “Вашингтон Пост” вышла статья, которая не оставляет камня на камне на вбросе депутата и выпускника школы ФСБ Андрея Деркача. Вам тоже заметен российский след?” – резюмировал экс-нардеп.