Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

“Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества “Украинская железная дорога” Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства”.

Отмечается, что согласно распоряжению также прекращены полномочия членов наблюдательного совета Константина Марьевича и Даниэля Билака.

Также государственный секретарь министерства инфраструктуры Андрей Галущак был уполномочен подписывать гражданско-правовые договоры с указанными членами наблюдательного совета общества.

Напомним, что ранее в социальных сетях заявляли, что средняя заработная плата члена набсовета “УЗ” за один месяц составляет 588 тысяч гривен.