Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
“Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества “Украинская железная дорога” Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства”.
Отмечается, что согласно распоряжению также прекращены полномочия членов наблюдательного совета Константина Марьевича и Даниэля Билака.
Также государственный секретарь министерства инфраструктуры Андрей Галущак был уполномочен подписывать гражданско-правовые договоры с указанными членами наблюдательного совета общества.
Напомним, что ранее в социальных сетях заявляли, что средняя заработная плата члена набсовета “УЗ” за один месяц составляет 588 тысяч гривен.
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