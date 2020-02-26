В украинском информационном пространстве появились сообщения, что Сергей Тигипко может возглавить Кабинет Министров Украины вместо Алексея Гончарука.

Информацию о том, что Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Тигипко на должность премьера, подтвердили #Буквам собеседники в окружении президента и его партии.

#Буквы собрали известные факты из биографии политика.

Комсомольское прошлое

Сергей Тигипко родился в этнически украинском селе Драгонешты в Молдавской ССР. В 1982 году он окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности “инженер-металлург”.

Впоследствии Тигипко защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему “Формирование и государственное регулирование систем коммерческих банков Украины”.

После службы в армии, с 1984 года, он принимал активное участие в комсомольской деятельности. В частности, Тигипко работал секретарем по пропаганде и агитации Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ (Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины).

В 1989-1991 годах был первым секретарем обкома комсомола. Как писало издание “Тиждень”, с избранием на эту должность Тигипко помог Александр Турчинов, который тогда был инструктором по пропаганде обкома комсомола.

В начале 1990-х Тигипко познакомился с Леонидом Кучмой, который тогда был директором завода “Южмаш” (Днепропетровск).

Создание “ПриватБанка”

После ликвидации комсомола в 1991 году Сергей Тигипко занялся банковским делом. Он получил должность заместителя председателя совета правления коммерческого банка “Днипро”.

А уже в марте 1992 года Тигипко возглавил новосозданный днепропетровский “ПриватБанк”. Согласно некоторым данным, именно он предложил учредителям группы “Приват”, среди которых были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, создать собственный банк.

Так, в одном из интервью Боголюбов сообщил, что сначала Тигипко был наемным менеджером, а затем стал ключевым партнером и акционером банка. Позже основатели “Привата” его долю выкупили.

“Наша бизнес–группа родилась в 1991 году, когда мы – я, Игорь Коломойский и еще два наших партнера – познакомились с Сергеем Тигипко. Он предложил нам открыть банк… Став политиком, он пожелал быть самостоятельным и независимым. Мы остались друзьями, тесно общаемся с ним, его семьей. Но никакого отношения к нашему бизнесу он не имеет”, – отмечал Боголюбов.

Шаги в политике

В 1994 году Сергей Тигипко стал внештатным консультантом второго президента Украины Леонида Кучмы по вопросам монетарной политики.

В апреле 1997 года Тигипко покинул “ПриватБанк”, когда его пригласили работать в Правительство Украины (возглавляемое тогда Павлом Лазаренко) вице-премьером по вопросам экономической реформы.

После отставки Лазаренко Тигипко остался вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Валерия Пустовойтенко.

С 1999 по 2000 гг. Тигипко занимал пост министра экономики в кабинете премьер-министра Виктора Ющенко.

Параллельно он был членом ряда правительственных и президентских советов и комиссий.

На довыборах в июне 2000 года он был избран в Верховную Раду Украины третьего созыва от 36-го избирательного округа в Павлограде. Тигипко присоединился к партии “Трудовая Украина”, а впоследствии занял пост ее председателя. Он входил в парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

В 2001 году “Трудовая Украина” вместе с Партией регионов, Народно-демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей вошла в избирательный блок “За единую Украину!”. Тигипко получил в объединенном списке седьмое место и прошел на выборах в апреле 2002 года в Верховную Раду четвертого созыва.

С декабря 2002 Тигипко два года подряд занимал должность главы Национального банка Украины.

Сотрудничество с Януковичем и Партией регионов

На президентских выборах 2004 года Сергей Тигипко возглавил избирательный штаб Виктора Януковича. 29 ноября того же года, после второго тура выборов и начала Оранжевой революции, он подал в отставку с поста главы Нацбанка и руководителя штаба.

После этого Тигипко исчез из большой политики и занимался бизнесом.

В 2008 году он занимал должность советника премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на общественных началах, а также был сопредседателем Совета инвесторов при Кабинете Министров.

В 2009 году Тигипко окончательно вернулся на политическую арену и возглавил партию “Сильная Украина”.

На президентских выборах 2010 года он сенсационно занял третье место с 13 % (уступив Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко).

После этого Тигипко занял пост вице-премьера в правительстве Николая Азарова (таким образом, он должен подпадать под действие закона о люстрации и не может работать на высших должностях в Украине).

На парламентских выборах 2012 года Тигипко стал третьим номером в списке Партии регионов (сразу после Николая Азарова и Таисии Повалий).

Свою партию “Сильная Украина” он тогда же распустил. Так, в марте 2012 года на съезде политсилы было принято решение о самороспуске, а членам партии было рекомендовано вступать в Партию регионов. Сам Тигипко в тот же день был избран членом ПР и получил место заместителя председателя Партии регионов, которым в тот момент являлся Николай Азаров.

Согласно данным общественного движения “ЧЕСНО”, 16 января 2014 года Тигипко голосовал за “диктаторские законы”. Тогда Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые ущемляли права и свободы граждан, а также предоставляли органам власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста.

Это событие обострило противостояние на Майдане. После победы Революции Достоинства Парламент отменил нормы этих законов.

Сам Тигипко впоследствии утверждал, что депутаты ВР не знали, за что они голосуют.

“Законы не были нигде опубликованы, законы не обсуждались ни одной фракцией. Тогда была такая ситуация, что действительно голосовали, не зная за что”, – заявлял он.

Попытки остаться в политике

На досрочных президентских выборах 2014 года Тигипко баллотировался самовыдвиженцем и набрал чуть более 5 % голосов.

Перед этим он изъявил желание возглавить Партию регионов и выразил надежду, что ПР поддержит его на президентских выборах. Но партия предпочла Михаила Добкина, а Тигипко исключила из своих рядов.

На парламентских выборах в том же году он восстановил “Сильную Украину” и пытался попасть с ней в Верховную Раду. По итогам голосования партия получила 3,1 % голосов и не попала в Парламент.

Что известно о бизнесе Тигипко

Сергей Тигипко – владелец финансово-промышленной группы “ТАС”, которая входит в число крупнейших групп Украины. Сфера ее интересов: финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), вагоностроение, литейное производство, недвижимость, аграрный сектор.

Одним из банков, что входит в группу, является “Универсал Банк”, который предоставляет лицензию для “Monobank” (основан бывшими топ-менеджерами “ПриватБанка”).

Тигипко также основной владелец “ТАСкомбанка”.

По состоянию на 2019 год бизнесмен входил в топ-15 самых богатых украинцев по рейтингу издания “Фокус” (с состоянием в 640 млн долларов).

В 2019 году Антимонопольный комитет Украины разрешил Тигипко приобрести свыше 50 % в уставных капиталах компаний “Арена-Сити” и “КАН”.

Также сообщалось, что именно его компания в 2019 году приобрела завод “Кузня на Рыбальском”, который ранее принадлежал Петру Порошенко.

В рейтинге журнала “Новое время” “Топ-100 самых богатых украинцев”, опубликованном в октябре 2019 года, состояние Тигипко оценено в $ 407 млн.

Семья Тигипко

Сергей Тигипко был женат дважды. От первого брака с Натальей Тигипко есть взрослая дочь Анна, которая училась в Оксфорде. Именно в ее честь была названа группа ТАС (аббревиатура от Тигипко Анна Сергеевна).

Вторая супруга бизнесмена и политика – Виктория Тигипко (возглавляет венчурный фонд TA Ventures, а также является президентом Одесского кинофестиваля). В этом союзе родились трое детей: Тимофей, Анастасия и Леонтий.

В 2018 году стало известно о разводе пары.