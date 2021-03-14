Экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, который только четыре дня назад сделал первую прививку против коронавируса, посетил несколько ночных клубов.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

10 марта Лещенко сделал прививку вакциной Oxford/AstraZeneca индийского производства (Covishield).

А уже в субботу вечером, 13 марта, ушел в клубы развлечься.

Стоит отметить, что для более надежной защиты от коронавируса необходимо сделать две прививки. В Минздраве Украины утвердили интервал введения доз Covishield в 28 дней. Кстати, такой интервал является наименее эффективным в выработке иммунитета против COVID-19.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Лещенко (@sergii_leshchenko)

Ранее в научном издании Lancet написали, что эффективность первой дозы прививки в период с 22 по 90 день составила 76,0%. Те, кто получил вторую прививку с более длинным интервалом, эффективность вакцины была выше – 81,3% через ≥ 12 недель.

У пациентов с коротким интервалом (менее 6 недель) – эффективность вакцины составила 55,1%.

Ученые обращают внимание на то, что именно большой интервал (12 недель) дает эффективный иммунный ответ.

Лещенко напомним, что МОЗ разрешил делать прививки общественным деятелям остатками вакцины. Это дает возможность использовать уже открытые флаконы, пока вакцина не испортилась, и должно способствовать популяризации прививок.

“Я призываю всех вакцинироваться, и своим примером показываю, что это правильно и безопасно”, — подытожил он.