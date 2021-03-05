Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного институт социологии (КМИС).

Притуле сейчас доверяют 31,6% опрошенных. По сравнению с январем этот рейтинг вырос на 4,3%. Это самый высокий показатель роста доверия к украинским политикам. Таким образом, Притула вошел в тройку лидеров.

На первом месте – президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 39,5% респондентов.

На втором месте – мэр Киева Виталий Кличко с показателем 33,8%. Однако рейтинг киевского городского головы за месяц упал почти на 4% – в январе этот показатель составлял 37,5%.

В общем больше всего респондентов доверяют: Владимиру Зеленскому (39,5% доверяют и 54,3% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,7%), Виталию Кличко (33,8% против 52,8%, баланс – -19 %), Сергею Притуле (31,6% против 34%, баланс – -2,3%), Владимиру Гройсману (31% против 53,1%, баланс – -22,1%), Дмитрию Разумкову (28,3% против 30,6%, баланс – -2,3%), Юлии Тимошенко (26,3% против 67,6%, баланс – -41,3%), Юрию Бойко (24,6% против 52,2%, баланс – -27,6%), Олегу Ляшко (23,2% против 69,5%, баланс – -46,3%), Игорю Смешко (22,4% против 22,6%, баланс – -0,2 %) и Петру Порошенко (21,9% против 73,5%, баланс – -51,6%).

Уровень доверия к другим политикам ниже 20%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.