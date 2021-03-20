Сегодня, 20 марта, одесскому активисту Сергею Стерненко исполняется 26 лет. День рождения ему придется провести в тюрьме, а активисты выйдут на акцию протеста.

Об этом сообщают #Буквы.

Стерненко – участник одесского местного Евромайдана и бывший руководитель одесского “Правого сектора”. Он окончил Одесский университет им. Мечникова по специальности “Правоведение”, работал юрисконсультом.

Стерненко был одним из организаторов так называемой “мусорной люстрации”, в рамках которой различных политиков и чиновников сажали в мусорные баки.

Стерненко стал известен благодаря протестам в Одессе против концертов звезд российской эстрады и митингов против незаконных застроек.

В частности, один из конфликтов касался попытки возведения “административного здания с торговыми помещениями” на территории Городского сада, который расположен в центре города и заложен более 100 лет тому назад. Территория, на которой якобы должны были начать строить, находилась в частной собственности, была закрыта для общественности города и стояла заброшенной не один год.

Наконец, во время одного из протестов в ноябре 2017 года митингующие зашли туда силой, подравшись с полицией и сломав ворота. Был там и Стерненко, которого задержали силовики. Активист получил обвинение в организации массовых беспорядков и два месяца ареста в СИЗО с правом внесения залога в более 600 тыс. грн, что вызвало вопросы в правомерности решения суда. Однако тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес за активиста залог, и тот вышел на свободу.

А через несколько месяцев произошло первое нападение на Стерненко. В общем их было три.

Третье, наиболее резонансное и известное нападение на одесского активиста произошло примерно через три недели – 24 мая. Около 23:00 Сергей вместе с девушкой возвращался домой. В арке, ведущей во двор их дома, на них напали двое неизвестных. Активист начал обороняться и ранил обоих нападавших. Те обратились в бегство.

Пострадавшие пытались самостоятельно их задержать, однако догнать удалось лишь одного – Ивана Кузнецова, который умер в результате полученных ножевых ранений. Собственно, именно эта смерть стала поводом для российских СМИ и политиков обвинить Стерненко в умышленном убийстве. Интересно, что второй нападающий на Стерненка Александр Исайкул уже весной 2019-го сбежал из Украины.

Объявить Стерненко о подозрении по статье “умышленное убийство” должны были еще осенью 2019 года. Но объявили его в июне прошлого года (по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение холодного оружия)). Для этого его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Стерненко также было предъявлено обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Речь идет о деле от 2015 года.

23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам и три месяцам заключения по обвинению в похищении человека. Активистов, которые пришли поддержать Стерненка, разозлил приговор – под судом взрывали петарды и произошли столкновения. С того момента началась серия протестов.

В зале Приморского районного суда Одессы Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Ко Дню рождения Стерненка активисты анонсировали новую акцию протеста. Акция запланирована на 19 часов субботы, 20 марта. Она состоится у Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве.