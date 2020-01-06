Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
“Чернобыль” получил премию в номинации “Лучший мини-сериал или телевизионный фильм”.
Он успешно обошел других кандидатов: “Уловка-22”, “Фосси/Вердон”, “Самый громкий голос”, а также “Невероятное”.
Мини-сериал “Чернобыль” американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году.
Актер из сериала Стеллан Скарсгард получил премию как лучший актер второго плана в телесериале.
Стоит отметить, что в сентябре “Чернобыль” завоевал три награды американской телевизионной премии “Эмми”.
- В августе Национальный архив США обнародовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
- Украинский драматург Павел Арье заподозрил американский телеканал НВО в использовании без разрешения фрагмента своей пьесы “Сталкеры” в четвертом эпизоде мини-сериала “Чернобыль”.
- Жена погибшего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, пожарного Василия Игнатенко Людмила заявила, что телевизионная сеть HBO не спрашивала официально разрешения на экранизацию ее истории.