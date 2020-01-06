10-серийный фильм HBO о Чернобыльской трагедии получил четыре номинации премии "Золотой глобус".

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

“Чернобыль” получил премию в номинации “Лучший мини-сериал или телевизионный фильм”.

Он успешно обошел других кандидатов: “Уловка-22”, “Фосси/Вердон”, “Самый громкий голос”, а также “Невероятное”.

Мини-сериал “Чернобыль” американского режиссера Джона Ренка рассказывает о катастрофе, которая произошла в Украине в 1986 году.

Актер из сериала Стеллан Скарсгард получил премию как лучший актер второго плана в телесериале.

Стоит отметить, что в сентябре “Чернобыль” завоевал три награды американской телевизионной премии “Эмми”.