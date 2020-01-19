Об этом сообщается в отчете Google Trends.
Лидирует в списке запросов фильм “Джокер”, далее “Мстители: Финал”, “Аквамен” и хоррор “Оно 2”. А вот на пятой позиции – российский комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел”. Девятый по популярности запросов – украинско-американский фильм “Захар Беркут”:
- “Джокер”
- “Мстители: Финал”
- “Аквамен”
- “Оно 2”
- “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел”
- “Король Лев”
- “Однажды в Голливуде”
- “Капитан Марвел”
- “Захар Беркут”
- “Как приручить дракона 3”
Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.
- Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.