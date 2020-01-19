Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Лидирует в списке запросов фильм “Джокер”, далее “Мстители: Финал”, “Аквамен” и хоррор “Оно 2”. А вот на пятой позиции – российский комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел”. Девятый по популярности запросов – украинско-американский фильм “Захар Беркут”:

  1. “Джокер”
  2. “Мстители: Финал”
  3. “Аквамен”
  4. “Оно 2”
  5. “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел”
  6. “Король Лев”
  7. “Однажды в Голливуде”
  8. “Капитан Марвел”
  9. “Захар Беркут”
  10. “Как приручить дракона 3”

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.

  • Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.