Комедийный сериал "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Лидирует в списке запросов фильм “Джокер”, далее “Мстители: Финал”, “Аквамен” и хоррор “Оно 2”. А вот на пятой позиции – российский комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел”. Девятый по популярности запросов – украинско-американский фильм “Захар Беркут”:

“Джокер” “Мстители: Финал” “Аквамен” “Оно 2” “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” “Король Лев” “Однажды в Голливуде” “Капитан Марвел” “Захар Беркут” “Как приручить дракона 3”

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.