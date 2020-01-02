Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Это спекулятивный фильм, я считаю. Можно ли его называть пропагандой, наверно нет, потому что в тот момент он не снимался официальной властью и не была официальная машина задействована. В любом случае это была часть контента, который выходил на рыночных условиях, поэтому это не пропаганда. Но это спекуляция. Медийная спекуляция”, – подчеркнула она.

Ильченко уточнила, что сериал получил популярность благодаря тому, что украинцы искали подтверждения мифа о человеке из народа, у которого “все хорошо получилось, и он стал королем”.

“Он (сериал, – ред.) отвечает потребностям людей подтвердить прекрасный миф – знаете, очень много сказок таких есть – было у отца три сына: два умных, а третий дурак. Дурак-дурак, но очень обаятельный, и в результате у него все хорошо получилось, и он стал королем”, – объяснила нейромаркетолог.

Она уточнила, что именно такие мифы-сказки являются “глобальными скриптами”, которыми человека программируют с детства.

“Слуга народа” почему стал популярным? Потому что он попал в запрос, который присутствует в человеческой природе. Вопрос в том, почему наш народ продолжает жить сказками, которые в принципе рассчитаны на возраст 5-7 лет. Почему наш народ не перешел на более сложные скрипты, вот в этом вопрос”, – добавила Ильченко.

СПРАВКА. Сериал “Слуга народа” состоит из трех сезонов. Премьера в Украине состоялась на телеканале “1+1” в ноябре 2015 года, второго сезона – 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов – 27 марта 2019 года. По сюжету, главный герой – учитель истории Василий Голобородько – стал популярным в стране благодаря резкому видеоролику, критикующему власть. После этого его избрали президентом Украины.