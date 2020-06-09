Запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы с его участием также были запрещены в нашей стране.

Такое мнение выразил в эфире телеканала “UA: Первый” министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя ситуацию вокруг сериала “Сваты” и российского актера Федора Добронравова.

“Во-первых, я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте все же различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта? Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти, и мы вели споры. На мой взгляд одно дело, когда есть открытое уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова или еще кого-то. Тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку”, – отметил Ткаченко.

По его мнению, с этим вопросом “необходимо разобраться”, чтобы формирование “черных списков” было прозрачным и понятным.

“Потому что, по моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти люди, были запрещены”, – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, также “не совсем справедливо, когда актеры, которые уже давно умерли, входят в этот “черный список”.

(На видео – с 26:00)