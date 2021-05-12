Київська міська прокуратура спільно з ГУ Державної фіскальної служби Києва проводять обшуки в "Київавтодорі". Вони пов'язані зі справою про ухилення від сплати податків на понад 18 млн гривень.

Про це сповістили пресслужби ДФС та прокуратури.

Як повідомлялося, 12 травня прокуратура та ДФС прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації (КМДА) та неназваного приватного підприємства. Вони пов’язані зі справою про заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

У той самий час працівники відомств прийшли з обшуками до “Київавтодор”, що пов’язані зі справою про умисне ухилення від сплати податків під час ремонту доріг в місті Києві на суму понад 18 млн гривень.

“Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія — регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації “Київавтодор” на загальну суму понад 1,9 млрд гривень — здійснювала роботи з ремонту дорожнього покриття столиці. При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК “Київавтодор”, зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств з ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у цій неназваній компанії виявили понад 7 млн готівки. Тепер за адресою “Київавтодору” шукають фінансові документи. Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).

В управлінні ДФС зазначили, що посадова особа “Київавтодору”, ймовірно, отримувала неправомірну вигоду за сприяння тому, аби саме ця компанія вигравала публічні торги у 2019-2020 роках.

Зауважимо, що “Київавтодор” знаходиться під управління КМДА. Крім цього, прокуратура та ДФС також прийшли з обшуками до “Київміськсвітла”, яке підпорядковане “Київавтодору”.