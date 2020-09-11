Об этом он сказал в эфире телеканала “Прямой”.
Прокопив отметил, что в победе “Евросолидарности” на выборах в Киевсовет нет сомнений, потому что рейтинги партии растут.
“Мы ведем на выборы в Киевсовет серьезную команду, которая состоит не из неизвестных никому кандидатов, а из специалистов. Вы будете приятно удивлены пятеркой кандидатов, которые будут представлять “Европейскую Солидарность”. Все они – профессиональные люди, у каждого за плечами история успеха, который мы будем проектировать на столицу”, – сказал он.
Кроме того, он добавил, что “ЕС” предложила демократическим силам подписать соглашение о сотрудничестве и координации действий на выборах, чтобы не допустить “противостояния кандидатов”.
По словам Прокопива, “только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время”.
- Ранее сообщалось, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то наибольшую поддержку избирателей получила бы “Европейская солидарность”, за которую готовы проголосовать 20 % киевлян, которые готовы принять участие в выборах и уже определились.