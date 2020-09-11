Лидер партийной ячейки "Европейской солидарности" в столице, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив заявил, что "ЕС" уже сформировала первую пятерку кандидатов на выборах в Киевсовет.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Прямой”.

Прокопив отметил, что в победе “Евросолидарности” на выборах в Киевсовет нет сомнений, потому что рейтинги партии растут.

“Мы ведем на выборы в Киевсовет серьезную команду, которая состоит не из неизвестных никому кандидатов, а из специалистов. Вы будете приятно удивлены пятеркой кандидатов, которые будут представлять “Европейскую Солидарность”. Все они – профессиональные люди, у каждого за плечами история успеха, который мы будем проектировать на столицу”, – сказал он.

Кроме того, он добавил, что “ЕС” предложила демократическим силам подписать соглашение о сотрудничестве и координации действий на выборах, чтобы не допустить “противостояния кандидатов”.

По словам Прокопива, “только совместные усилия ответственных действенных граждан способны сохранить Украину в чрезвычайно сложное время”.