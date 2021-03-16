Инвесторами в раунде стали фонд TA Ventures совместно с клубом частных инвесторов ICLUB.

Что такое OVO

OVO — сервис доставки свежих овощей и фруктов из дарк сторов. Стартап весной 2020 года запустили основатели маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов и Степан Зиняков.

У покупки овощей и фруктов в супермаркете есть несколько проблем: ассортимент скромнее, чем на складе, посетители трогают продукты руками, а процесс выбора занимает значительное время. OVO предлагает доставить фрукты, овощи и сопутствующие продукты до дверей квартиры за 60 мин.

По словам Мелкумова, изначально компания не планировала привлекать инвестиции: “Мы запустили сервис в разгар карантина и развивали его за счет оборотных средств. Так как бизнес с первого дня был прибыльным, мы думали о бизнес-кредите, но познакомились с Андреем Федоривым — и он предложил стать партнером в нашей компании”.

Детали раунда

Летом 2020 года, кроме Федорива, проектом заинтересовался фонд TA Ventures. В итоге стартап привлек инвестиции от фонда и клуба частных инвесторов ICLUB.

“OVO — компания с уникальной моделью. Команда взяла лучшее от модели HelloFresh и добавила в нее доставку в течение часа. Фокус OVO — продукты, за которыми мы чаще всего ходим в магазин у дома или супермаркет. Всего за несколько месяцев после инвестиции команда увеличила месячную выручку в 5 раз и открыла первый дарк стор”, — отмечает партнер TA Ventures Олег Маленков.

OVO стал еще одним украинским стартапом, который привлек инвестиции от TA Ventures и ICLUB в 2020 году.

“OVO и Liki24 доказывают, что даже кризис не мешает хорошим компаниям привлекать инвестиции. Эти 2 стартапа вызвали больше всего интереса от инвесторов внутри нашего клуба, что является индикатором спроса на украинские продукты среди локальных инвесторов”, — комментирует управляющий партнер ICLUB в Киеве Игорь Перция.

До конца 2021 OVO планируют закрепить лидерские позиции в сегменте доставки свежих овощей и фруктов, а также открыть до 5 дарк-сторов в Киеве. Для этого OVO привлечет еще один раунд финансирования до конца марта.