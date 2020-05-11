Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Главный сервисный центр МВД разработал услугу “Запись в электронную очередь” и подготовил пошаговую инструкцию для записи на прием.
“Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, начинают работу сервисные центры МВД, осуществляющие регистрационные действия с автотранспортом… Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для этого Главным сервисным центром МВД разработана удобная услуга “Запись в электронную очередь”, – сообщил Геращенко.
Запись будет проводиться через сайт Главного сервисного центра hsc.gov.ua, где необходимо пройти идентификацию через Bank ID или цифровую подпись. После этого нужно выбрать удобный сервисный центр и получить дату и время приема.
Геращенко также изложил для ознакомления инструкцию и видео по пользованию услугой “Запись в электронную очередь”.
Сервисные центры МВД оснащены защитными прозрачными перегородками и обозначениями социальной дистанции.
Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.