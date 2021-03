Сержантом по оружию Палаты представителей США (Sergeant at Arms of the United States House of Representatives) впервые стал темнокожий офицер. Им назначили генерал-майора Уильяма Уокера, командующего Национальной гвардией округа Колумбия. Он будет отвечать за безопасность членов Конгресса и поддержание порядка в Капитолии.