Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Отныне Уокер будет отвечать за обеспечение безопасности членов Конгресса, персонала, высокопоставленных гостей и туристов. Он будет сотрудничать с сержантом по оружию Сената и Архитектором Капитолия. Эти три должностных лица вместе с начальником полиции Капитолия входят в состав Совета полиции Капитолия.
О назначении Уокера на эту высокую должность сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Уокер сменил Пола Ирвинга, который ушел в отставку после “штурма Капитолия” 6 января.
В тот день Уокер возглавлял Национальную гвардию округа Колумбия. 3 марта он дал показания о том, как войска гвардии ждали в автобусах, чтобы их отправили к Капитолию. Время ожидания растянулось на три часа.
Представляя Уокера, Пелоси сказала, что 39 лет военной службы Уокера и работа в качестве специального агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) – важный опыт для офицера на новом рабочем месте.
“Это историческое назначение. Уокер – первый чернокожий американец, который станет сержантом по оружию”, – сказала Пелоси.
- Как сообщалось, 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, у штабов Демократической и Республиканской партии обнаружили самодельные бомбы. Их заложили вечером перед штурмом.
- В начале марта полиция Капитолия США попросила помощь Национальной гвардии еще на 60 дней, поскольку сохраняется риск возможного штурма.