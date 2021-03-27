Сержантом по оружию Палаты представителей США (Sergeant at Arms of the United States House of Representatives) впервые стал темнокожий офицер. Им назначили генерал-майора Уильяма Уокера, командующего Национальной гвардией округа Колумбия. Он будет отвечать за безопасность членов Конгресса и поддержание порядка в Капитолии.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Отныне Уокер будет отвечать за обеспечение безопасности членов Конгресса, персонала, высокопоставленных гостей и туристов. Он будет сотрудничать с сержантом по оружию Сената и Архитектором Капитолия. Эти три должностных лица вместе с начальником полиции Капитолия входят в состав Совета полиции Капитолия.

О назначении Уокера на эту высокую должность сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Уокер сменил Пола Ирвинга, который ушел в отставку после “штурма Капитолия” 6 января.

В тот день Уокер возглавлял Национальную гвардию округа Колумбия. 3 марта он дал показания о том, как войска гвардии ждали в автобусах, чтобы их отправили к Капитолию. Время ожидания растянулось на три часа.

Представляя Уокера, Пелоси сказала, что 39 лет военной службы Уокера и работа в качестве специального агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) – важный опыт для офицера на новом рабочем месте.

“Это историческое назначение. Уокер – первый чернокожий американец, который станет сержантом по оружию”, – сказала Пелоси.