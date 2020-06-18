Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова возмутилась, что на сайте сети магазинов "АЛЛО" на карте Крым показан отдельно от остальной Украины.

Об этом Джапарова написала в Facebook.

“Сеть магазинов “АЛЛО”, которая оперирует в Украине, решила угодить всем. АРК и Республика Крым “в одном флаконе”, – отметила она.

В комментариях указали, что, вероятно, проблема больше не в сайте компании, а в карте, которая интегрирована туда. В то же время Джапарова отметила, что в сети уже обращались, но безрезультатно.

“Обращение игнорируются. Отписка в стиле “рассмотрим, обработаем, сообщим”, – говорит заместитель министра.