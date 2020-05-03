Северная Корея, в воскресенье, 3 мая, открыла стрельбу по южнокорейскому посту. Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Северная и Южная Корея в воскресенье рано утром обменялись стрельбой около пограничного блокпоста Южной Кореи.

Отмечается, что инцидент усилил напряженность на следующий день после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельное отсутствия.

По заявлению Объединенного комитета начальников штаба Южной Кореи, со стороны КНДР произвела несколько выстрелов в 7:41 по местному времени в направлении пограничного поста в Южной Корее. Южная Корея ответила двумя выстрелами в направлении Северной Кореи.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что северокорейские государственные СМИ опубликовали фото, на которых, якобы Ким Чен Ын посетил открытие фабрики, 1 мая.

Напомним, ряд американских и мировых СМИ писали, что Ким “находится в серьезной опасности после операции”, согласно заявлению одного американского чиновника. Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера небеспочвенны, но трудно оценить тяжесть его состояния.

Южнокорейское онлайн-издание Daily NK, которое основное внимание уделяет Северной Корее, написало о том, что Киму провели сердечно-сосудистую операцию из-за “чрезмерного курения, ожирения и переутомления”. В издании добавили, что лидер в настоящее время проходит лечение на вилле в округе Хянсан.

После того, как состояние Ким Чен Ына улучшилось, большая часть лечащей медицинской бригады вернулась в Пхеньян 19 апреля, в то время как некоторые из них остались, чтобы наблюдать за северокорейским лидером до его полного выздоровления.