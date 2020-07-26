В Северной Корее сообщили о первом подозрении на COVID-19.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По данным государственного информационного агентства KCNA, симптомы COVID-19 обнаружили у мужчины, которых прибыл в страну из Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренную встречу с высшими должностными лицами, наложив ограничения на приграничный город Кэсон.

Северная Корея, закрытое государство, ранее заявляла, что у них нет случаев COVID-19, но аналитики говорят, что это маловероятно.

в сообщении агентства KCNA говорится, что мужчина, у которого подозревают коронавирус, вернулся в Северную Корею 19 июля “после незаконного пересечения демаркационной линии”.

KCNA добавило, что Ким Чен Ын также начал расследование того, как мужчине удалось пересечь сильно укрепленную границу, предупредив тех, кто несет за это ответственность, что будет применено “суровое наказание”.

В то же время Южная Корея не сообщала о каких-либо незаконных переходах через демилитаризованную границу в последние дни.