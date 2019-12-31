В столице Северной Кореи (КНДР) Пхеньяне новый 2020 год встретили салютами и фейерверками, а также праздничным концертом.

Об этом сообщают #Буквы.

После того, как часы пробили полночь, на площади, где собралось огромное количество горожан, под общее ликование засверкали салюты.

После зрителей ждал новогодний концерт. Стоит отметить, что выступающие женщины одеты в военную форму.

Зрителей даже порадовали лазерным шоу.

Скриншот

NEW YEAR’S: North Korea rings in 2020 HAPPENING NOW: Pyongyang, North Korea, welcomes 2020 with a fireworks display. abcnews.com/live Опубліковано ABC News Politics Вівторок, 31 грудня 2019 р.