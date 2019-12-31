Об этом сообщают #Буквы.
После того, как часы пробили полночь, на площади, где собралось огромное количество горожан, под общее ликование засверкали салюты.
После зрителей ждал новогодний концерт. Стоит отметить, что выступающие женщины одеты в военную форму.
Зрителей даже порадовали лазерным шоу.
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NEW YEAR’S: North Korea rings in 2020
HAPPENING NOW: Pyongyang, North Korea, welcomes 2020 with a fireworks display. abcnews.com/live
Опубліковано ABC News Politics Вівторок, 31 грудня 2019 р.
- Напомним, что Австралия и Новая Зеландия встретили новый 2020 год.