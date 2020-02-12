Об этом сообщается на сайте парламента.

Во вторник, 11 февраля, Собрание Республики Северная Македония (представительный орган и носитель законодательной власти, парламент) ратифицировал протокол о вступлении государства в НАТО. Соответствующее решение было поддержано 114 из 116 присутствующих депутатов. Фактически — принято единогласно.

Спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери выступил с публичным заявлением, в котором поблагодарил действующего президента Северной Македонии, правительство, парламент и граждан государства за их активную и последовательную работу в направлении присоединения страны к НАТО.

“Мы больше не на пороге НАТО, но с нашими партнерами, всеми 29 государствами-членами, действующими на равных в Североатлантическом союзе. … Выражаю свое уважение к гражданам Республики Северная Македония, которая за последние почти три десятилетия нашей независимости неизменно демонстрирует высокий процент поддержки пути нашей страны к альянсу НАТО. Вскоре все эти усилия получат достойную оценку, и мы с гордостью можем сказать — “Мы — НАТО!”, — сказал он.

Посол США в Северной Македонии Кейт Бернст поприветствовала этот шаг и назвала его “историческим моментом”.

“Исторический момент, когда парламент единогласно проголосовал за ратификацию Протокола о вступлении в НАТО Северной Македонии. Ваш флаг скоро будет поднят вместе с флагом США и других союзников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе”, — прокомментировала она.