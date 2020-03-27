Об этом сообщает госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

По словам Помпео, в Вашингтоне получили документ о присоединении Северной Македонии в НАТО.

30-го марта флаг Северной Македонии поднимут над штаб-квартирой альянса.

“27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО”, – пишет Помпео.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил президента Северной Македонии.

“Искренне поздравляю Президента и народ Северной Македонии с историческим достижением – присоединением к НАТО как 30-й полноценный член. Однажды Украина тоже станет полноценном членом НАТО”, – написал он.