Об этом сказано в заявлении компании.

Такое решение было принято вследствие введения американских санкций в отношении строительства газопровода, предусмотренных в оборонном бюджете США (NDAA).

“Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США”, – указано в заявлении.