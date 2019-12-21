Об этом сказано в заявлении компании.
Такое решение было принято вследствие введения американских санкций в отношении строительства газопровода, предусмотренных в оборонном бюджете США (NDAA).
“Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США”, – указано в заявлении.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
- 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.