Об этом он рассказал в интервью российскому изданию “РБК”.

Речь идет об оставшихся 160 километрах труб.

На данный момент швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны США.

В то же время российская сторона не понимает, почему должна прекращать строительство, несмотря на санкции, и намерена завершить его с помощью любой компании.

“Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить “Северный поток – 2″. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций… Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы”, – пояснил Новак.

На сегодняшний день компания Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.