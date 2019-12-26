Об этом он рассказал в интервью российскому изданию “РБК”.
Речь идет об оставшихся 160 километрах труб.
На данный момент швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны США.
В то же время российская сторона не понимает, почему должна прекращать строительство, несмотря на санкции, и намерена завершить его с помощью любой компании.
“Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить “Северный поток – 2″. Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций… Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы”, – пояснил Новак.
На сегодняшний день компания Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.
- В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
- 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.