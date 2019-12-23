«Северный поток-2» возглавляет бывший шпион и друг Путина, – СМИ

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", Маттиас Варниг был агентом тайной полиции ГДР Штази с 1974 года.

Об этом сообщает издание Der Standart.

Издание отмечает, что у Варнига было кодовое имя “Артур”. Он якобы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Фото: Reuters

Начиная с 2006 года, Варниг возглавил “Северный поток”. В 2012 году Путин наградил его “орденом Почета”. У Варнига также есть квартира в Москве.