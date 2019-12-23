14:33 Дело Шеремета: к зданию суда по Антоненко стянули силовиков
14:10 30,7%: Тимошенко поздравила кандидатов от “Батькивщины” с победой на выборах в ОТО
14:08 Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе, — Бородянский
13:41 Нардеп от «ЕС» подал законопроект об увольнении директора НАБУ за коррупцию
13:30 В декабре 8 нардепов пропустили 90% голосований — КИУ
Партнерский материал
13:13 Открыта регистрация на 4-й BIG TRADE-MARKETING SHOW
12:54 «Европейская Солидарность» заняла второе место на выборах в ОТО
12:23 Убийство Джамала Хашогги: в Саудовской Аравии 5 человек приговорены к казни
12:22 В Николаевской области проиграл выборы «слуга народа», связанный с Сальдо
12:04 «Надо окружить страхом»: как замглавы ОПУ требовал от Трубы оказать давление на экс-судью Чауса 
11:20 Заместитель Богдана обсуждал с Трубой, как «разобраться» с Холодницким
10:46 «Северный поток-2» возглавляет бывший шпион и друг Путина, – СМИ
10:15 «Мальчики на самокатах грохнули развитие регионов», – мэр Днепра
09:29 На Закарпатье «слуги народа» победили лишь в двух ОТО из девяти
08:48 Пункт Минска о государственное границе – мутный, – Пристайко
08:26 Пристайко заявляет о согласовании одной группы пленных для обмена
07:57 На 87 году жизни умер модельер Эммануэль Унгаро
07:10 В США на трассе столкнулись 69 автомобилей, десятки человек пострадали
01:15 В Харькове произошло ДТП с участием 4 авто, пострадали двое полицейских и парень
00:39 Опубликован первый трейлер украинского эзотерического детектива «Посторонний»

22 декабря

23:50 Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
22:48 Игги Поп получит Grammy за вклад в индустрию звукозаписи
22:22 Порошенко напомнил о достижениях украинских дипломатов
21:59 В МИД Польши обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
20:55 В США в масштабном ДТП столкнулись более 35 авто
20:19 Австрийская авиакомпания ввела проездной билет на рейсы по Европе
19:57 Порошенко требует немедленно созвать СНБО через газовый протокол
19:28 Макрон отказался от президентской пенсии

«Северный поток-2» возглавляет бывший шпион и друг Путина, – СМИ

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", Маттиас Варниг был агентом тайной полиции ГДР Штази с 1974 года.

Понедельник, 23 декабря 2019, 10:46

Об этом сообщает издание Der Standart.

Издание отмечает, что у Варнига было кодовое имя “Артур”. Он якобы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Фото: Reuters

Начиная с 2006 года, Варниг возглавил “Северный поток”. В 2012 году Путин наградил его “орденом Почета”. У Варнига также есть квартира в Москве.

  • В закон о национальной обороне США включили санкции против российского газопровода “Северный поток-2”. Документ был одобрен Палатой представителей Конгресса США 11 декабря.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
  • 19 декабря Совет Европейского союза продлил еще на полгода экономические санкции против Российской Федерации.
Теги: Владимир Путин, Северный поток2

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!