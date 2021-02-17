Об этом сообщают #Буквы.
Сегодняшний матч состоится на стадионе “Рамон Санчес Писхуан” в испанской Севилье.
Где смотреть матч?
Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет в 22:00 на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.
Главный арбитр – Данни Маккели (Нидерланды).
Ориентировочные составы
“Севилья”: Буну – Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро – Ракитич, Фернандо, Хордан – Сусо, Эн-Несири, Гомес
“Боруссия” Д: Хитц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Джан, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна – Голанд
“Севилья” в последних девяти матчах во всех турнирах не только одержала девять побед, но и пропустила в них лишь один мяч. У “Боруссии” дела идут хуже – в последних 5 турах команда одержала всего 1 победу при 3 поражениях, и сейчас от зоны Лиги чемпионов она отстает уже на 6 очков.
При этом, букмекеры пока не видят явного фаворита в этой паре.
🌟 𝗦𝗣𝗜𝗘𝗟𝗧𝗔𝗖𝗛!
🆚 @SevillaFC
🕘 21.00 Uhr
📱 #SEVBVB #UCL
🏟 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán pic.twitter.com/qveC5KRapK
— Borussia Dortmund (@BVB) February 17, 2021