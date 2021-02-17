Об этом сообщают #Буквы.

Сегодняшний матч состоится на стадионе “Рамон Санчес Писхуан” в испанской Севилье.

Где смотреть матч?

Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет в 22:00 на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.

Главный арбитр – Данни Маккели (Нидерланды).

Ориентировочные составы

“Севилья”: Буну – Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро – Ракитич, Фернандо, Хордан – Сусо, Эн-Несири, Гомес

“Боруссия” Д: Хитц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Джан, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна – Голанд

“Севилья” в последних девяти матчах во всех турнирах не только одержала девять побед, но и пропустила в них лишь один мяч. У “Боруссии” дела идут хуже – в последних 5 турах команда одержала всего 1 победу при 3 поражениях, и сейчас от зоны Лиги чемпионов она отстает уже на 6 очков.

При этом, букмекеры пока не видят явного фаворита в этой паре.