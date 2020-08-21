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“Севилья” – “Интер”
- 21 августа, 22:00. Германия, Кельн. Стадион “Рейн Энерги”.
- Лига Европы, финал.
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Травмированные: Матиас Весино (“Интер”).
Рейтинг клубов УЕФА:
- “Севилья” – 8-е место
- “Интер” – 33-е место
“Севилья” и “Интер” являются лучшими командами в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. Для “Севильи” этот финал уже шестой (пять предыдущих команда выиграла). Для “Интера” – пятый (в арсенале команды – три победы).
Обе команды проигрывают очень редко, к тому же к финалу они подошли практически в оптимальных составах.
Составы команд
“Интер”, скорее всего, не будет менять свой стартовый состав. А вот у “Севильи” под сомнением находится Лукас Окампос, который в конце матча с “Манчестер Юнайтед” усугубил полученное ранее повреждение.
Ориентировочные составы:
“Севилья”: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Эн-Несири, Сусо
“Интер”: Ханданович, Годин, Де Фрай, Бастони, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча
В Украине правами на показ матчей Лиги Европы владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Севилья” – “Интер” будет идти на канале “Футбол 1”.
Начало трансляции матча “Севилья” – “Интер” в 22:00.
Прогноз матча “Севилья” – “Интер” от букмекеров
Букмекеры в этом противостоянии считают, что у “Интера“ шансов на победу больше – они оценены коэффициентом 2,26. Победа Севильи оценена в – 3,3. И ничью букмекеры оценили в 3,45.
Интересные факты
- “Севилья“ – самая успешная команда в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА. Она выиграла все пять своих предыдущих финалов.
- “Интер“ сыграет в своем десятом финале еврокубка, 5 из которых приходятся на Лигу Европы. В предыдущих четырех команда трижды победила и один раз проиграла.
- Ромелу Лукаку забил голы в десяти матчах Лиги Европы подряд, что является рекордом турнира.
- Эвер Банега играл и за “Севилью“, и за “Интер“.