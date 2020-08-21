Сегодня, 21 августа, в Кельне состоится финал Лиги Европы-2020. На стадионе "Рейн Энерги" встретятся "Севилья" и "Интер".

Об этом рассказывают #Буквы.

“Севилья” – “Интер”

21 августа, 22:00. Германия, Кельн. Стадион “Рейн Энерги”.

Лига Европы, финал.

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Травмированные: Матиас Весино (“Интер”).

Рейтинг клубов УЕФА:

“Севилья” – 8-е место

“Интер” – 33-е место

“Севилья” и “Интер” являются лучшими командами в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. Для “Севильи” этот финал уже шестой (пять предыдущих команда выиграла). Для “Интера” – пятый (в арсенале команды – три победы).

Обе команды проигрывают очень редко, к тому же к финалу они подошли практически в оптимальных составах.

Составы команд

“Интер”, скорее всего, не будет менять свой стартовый состав. А вот у “Севильи” под сомнением находится Лукас Окампос, который в конце матча с “Манчестер Юнайтед” усугубил полученное ранее повреждение.

Ориентировочные составы:

“Севилья”: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега, Окампос, Эн-Несири, Сусо

“Интер”: Ханданович, Годин, Де Фрай, Бастони, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Л. Мартинес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

В Украине правами на показ матчей Лиги Европы владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Севилья” – “Интер” будет идти на канале “Футбол 1”.

Начало трансляции матча “Севилья” – “Интер” в 22:00.

Прогноз матча “Севилья” – “Интер” от букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии считают, что у “Интера“ шансов на победу больше – они оценены коэффициентом 2,26. Победа Севильи оценена в – 3,3. И ничью букмекеры оценили в 3,45.

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