Об этом сообщают #Буквы.

21 августа, 22:00. Германия, Кельн. Стадион “Рейн Энерги”.

Лига Европы, финал.

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

“Севилья” (Испания) – “Интер” (Италия)

По мнению экспертов, больше шансов на победу имеет “Интер”. Хотя обе команды проигрывают очень редко, к тому же к финалу они подошли практически в оптимальных составах.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Севилья” – “Интер”

В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн трансляцию через сервис OLL.tv.

Начало онлайн трансляции матча “Севилья” – “Интер” в 22:00.

Также жители других стран смогут увидеть трансляцию матча на таких каналах:

Швейцария – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei

Германия – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN

Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA

Объединенное Королевство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App

Испания – Movistar+

Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Италия – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Швеция – Eurosport Player Sweden

Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1

Египет – beIN SPORTS CONNECT

Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play

Латинская Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Канада – DAZN

США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol