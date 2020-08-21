Об этом сообщают #Буквы.
21 августа, 22:00. Германия, Кельн. Стадион “Рейн Энерги”.
Лига Европы, финал.
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
“Севилья” (Испания) – “Интер” (Италия)
По мнению экспертов, больше шансов на победу имеет “Интер”. Хотя обе команды проигрывают очень редко, к тому же к финалу они подошли практически в оптимальных составах.
Где смотреть прямую трансляцию матча “Севилья” – “Интер”
В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн трансляцию через сервис OLL.tv.
Начало онлайн трансляции матча “Севилья” – “Интер” в 22:00.
Также жители других стран смогут увидеть трансляцию матча на таких каналах:
Швейцария – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
Германия – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
Объединенное Королевство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
Испания – Movistar+
Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
Италия – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
Швеция – Eurosport Player Sweden
Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
Египет – beIN SPORTS CONNECT
Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
Латинская Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
Канада – DAZN
США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol