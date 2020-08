Об этом сообщает XSport.ua.

В финальном матче в Кельне она обыграла итальянскую команду “Интер” со счетом 3: 2.

На пятой минуте Лукаку вывел “Интер” вперед, реализовав пенальти.

GOAL Inter! Lukaku scores from the spot. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/ZsV7KyVCVU

На 12-й Люк де Йонг сравнял счет, на 33-й он снова забил гол в ворота “Интера”.

GOAL! De Jong scores a fantastic header to give Sevilla the Lead. #UEL #UELfinal #SEVINT pic.twitter.com/3fNbIOlmMA

На перерыв команды ушли с равным счетом: на 35-й минуте гол провел футболист “Интера” Диего Годин.

GOAL INTER! Godin scores a powerful header to equalize for Inter. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/dAt8t6YwgT

На 74-й минуте победный для “Севильи” гол провел Диего Карлос.

GOAL Sevilla! Diego Carlos sees his shot come off Lukaku to put Sevilla ahead. #UEL #UELfinal

pic.twitter.com/tTHJnHylST

