Об этом рассказывают #Буквы.
“Севилья” – “Рома”:
- матч 1/8 финала Лиги Европы;
- на стадионе “MSV-Арена”, Дуйсбург, Германия.
Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Голландия)
Травмированные: Гудель, Вацлик (?) – Пеллегрини (?), Миранте (?)
Дисквалифицированные: Верету (“Рома”)
Где смотреть трансляцию матча?
Посмотреть матч можно на телеканалах: “Футбол 2”, “RMC Sport 1”.
Начало матча в 19:55.
Прогноз на матч “Севілья” – “Рома” від букмекерів
Интересные факты
- В прошлом сезоне “Севилья” провела 16 матчей в Лиге Европы. В 1/8 финала испанцы уступили пражской “Славии”.
- “Севилья” – трехкратные победители Лиги Европы (пятикратные, если учитывать Кубок УЕФА) еще ни разу не выбывали в турнире на групповой стадии.
- “Севилья” четырежды участвовала в 1/8 финала Лиги Европы и трижды проходила дальше. Единственное поражение – год назад от “Славии” (2:2 дома, 3:4 в гостях).
- В этом сезоне “Рома” впервые за шесть лет не участвовала в Лиге чемпионов. Год назад она выбыла из нее на стадии 1/8 финала, проиграв “Порту” с общим счетом 3:4.
- “Рома” в третий раз подряд прошла стадию 1/16 финала Лиги Европы.
- В этом сезоне “Рома” уже играла в Германии. В четвертом туре группового этапа Лиги Европы они уступили в Менхенгладбахе местной “Боруссии” 1:2.
- Защитник “Ромы” Федерико Фасио выступал за “Севилью” с 2007 по 2016 год с перерывами. На счету аргентинца 12 голов в 152 матчах.
- “Севилья” заняла в чемпионате Испании-2019/20 четвертое место.