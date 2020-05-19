Об этом сообщается на сайте КГГА

“Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона”, – рассказала директор КП “Киевводфонд” Светлана Козловская.

Предварительные этапы подготовки фонтаны прошли заранее. Это – демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования и диагностика всех систем.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в их работе будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.