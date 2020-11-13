Речь идет об инциденте, который произошел в эфире программы “Посреди недели с Сергеем Притулой”, которая вышла на “Радио НВ” 10 ноября.

В какой-то момент в эфир позвонил слушатель из Краматорска. Он заявил, что “сейчас будет в Умани шабаш” (видимо, подразумевался еврейский Новый год, который отмечали в сентябре). Кроме того, мужчина назвал лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана “нациком хацманом”, а также упомянул о штрафах за нарушение карантина.

Притула в этот момент смеялся, а впоследствии отреагировал на слова слушателя, заявив, что “полностью разделяет его эмоциональное возмущение”.

“Я полностью разделяю ваше эмоциональное возмущение тем, что не прописаны как-то правила для всех, как правильно пересекать границу. Видите, люди льнут к неньке Украине с разной целью. Но это не предмет нашего разговора, хотя я ужасно был рад вас слышать в эфире с таким хорошим настроением”, – заявил Притула с улыбкой и в доброжелательном тоне и вновь засмеялся.

Он никак не прокомментировал антисемитские высказывания слушателя и не осудил их.

Реакция на эфир

Данный инцидент уже осудили в Комиссии по журналистской этике.

В комиссии подчеркнули, что Притула не прокомментировал антисемитские высказывания слушателя как недопустимые, хотя и прервал его выступление.

“В эфире 10 сентября в программе “Посреди недели” прозвучали прямые антисемитские оскорбления, которые не были соответственно прокомментированы ведущим как недопустимые. Напротив, ведущий Сергей Притула вступил с гостем в дружеский диалог и тем самым мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире “Радио НВ” является “нормальным” толерантное отношение к оскорбительным высказываниям. Оскорбления на национальной и религиозной почве недопустимы с точки зрения стандартов журналистики, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины и других основополагающих документов… Рассматриваемый случай является грубым нарушением Кодекса этики украинского журналиста”, – подчеркнули в комиссии.

В комментарии указано, что Притула должен был: • во-первых, прервать выступление гостя, указав ему на недопустимость оскорблений на национальной почве; • во-вторых, после выступления гостя обратить внимание аудитории на то, что произошло грубое нарушение прав человека и редакция не разделяет таких взглядов.

“Ведущий прервал выступление гостя эфира, однако не осудил его высказывания и не использовал возможность отмежеваться от ксенофобских взглядов, а ответил слушателю доброжелательно, с улыбкой на лице, заявив, что “очень рад его слышать”, что могло быть расценено как поддержка прозвучавших высказываний… Комиссия объявляет ведущему прямого эфира Сергею Притуле и “Радио НВ” публичное осуждение”, – отмечается в комментарии.

На инцидент уже отреагировала и редакция “Радио НВ”. Там заверили, что осуждают “любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации и всегда пропагандируют в своем эфире толерантность и инклюзивность”.

“Ведущий отреагировал на реплики звонящего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением – это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонящего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые звонящий высказал, являются оскорбительными и недопустимыми. По этому инциденту с ведущим была проведена беседа сразу же после эфира, еще до публичных обращений по этому поводу. Также была проведена работа по тому, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, а номер звонящего занесен в черный список”, – говорится в заявлении.

Реакция Притулы

Сам Сергей Притула попытался объяснить свою реакцию на антисемитские высказывания слушателя.

Он уточнил, что это был его второй эфир на “Радио НВ” в должности ведущего программы “Посреди недели с Сергеем Притулой”.

“Обсуждали несколько тем, первой из которых было обсуждение школ и карантина. В прямой эфир позвонил какой-то черт из Краматорска, который позволил себе антисемитский выпад в прямом эфире”, – отметил ведущий.

Притула заверил, что считает неприемлемыми антисемитские высказывания как “в частном общении”, так и в комментариях на своих страницах в соцсетях и в “публичной плоскости”.

По словам ведущего, он выбрал “насмешливый и ироничный” тон ответа на оскорбительные реплики слушателя, так как посчитал его уместным в той ситуации.

“Разговор со слушателем быстро закончился, и среди всех вариантов реакции на слушателя я выбрал ту, которая мне на тот момент показалась правильной – насмешливо и иронично сказать, как я “рад” был его слышать. К сожалению, мои высказывания были трактованы не так, как я на это надеялся, и сегодня я получил очень важное замечание относительно своей работы в эфире”, – написал Притула.

Он заверил, что “выводы были сделаны”.

“Уважение к национальности, цвету кожи и вероисповеданию – это базовые ценности цивилизованного общества, в котором я хочу жить и которое хочу строить вместе с другими украинцами. Это и мои ценности тоже. Поэтому на перспективу буду более тщательно подбирать способ реагирования на подобные инциденты, если они будут иметь место!” – подытожил Притула.