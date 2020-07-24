Фото он показал в Facebook.

Шабунин написал, что внутри дома все выглядит гораздо хуже, чем извне. На данный момент дом непригоден для жизни.

“Дом не застрахован. Банально руки не дошли”, – написал Шабунин.

Он также сообщил, что полиция зарегистрировала производство по умышленной порче имущества путем поджога. Сам Шабунин с такой квалификацией не согласен, так как поджег дома в ночное время – это не о порче имущества.

Шабунин указал, что если бы в доме были дети, а отец не успел вовремя перекрыть газ, то все могло бы закончиться гораздо хуже.

Также в Facebook открыли сбор средств на ремонт сгоревшего дома.