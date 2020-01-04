Общественный деятель и глава “Центра противодействия коррупции” Виталий Шабунин признался, что является “выходцем из националистической среды”. Соответствующий пост Шабунин опубликовал на своей странице в Facebook.

Пост Шабунина был посвящен разгоревшейся в обществе дискуссии вокруг новогоднего поздравления Президента Владимира Зеленского, в котором Глава государства, в частности, заявил, что мы все представляем будущее страны одинаково, и не имеет значения, как называются улицы.

“Мало кто знает, но я выходец из националистической среды. Большая часть моего студенчества прошла в ультраправых движах. Видимо, поэтому на избирательном спектре я значительно правее медианы. При этом лично для меня название улицы значительно менее важно, например, чем эффективная СБУ”, — написал Шабунин.

Стоит отметить, что ранее представители ультраправого движения активно принимали участие в акциях протеста, организованных либералами, в том числе — главой ЦПК Шабуниным. В том числе, ряде агрессивных акций в поддержку снятия депутатской неприкосновенности, прошедших в 2017 году.

Как отмечал журналист Лелик Краковский в статье для #Букв “Националисты – ударная сила либералов: кто организовал протесты под ВР”, именно присутствие большого количества представителей правого движения делало эти акции успешными.

“А если говорить совсем откровенно, то представители “Национального корпуса” осуществили всю главную задачу акции, и если бы не они, о протестных акциях либералов, ЦПК и НАБУ вряд ли бы написали многие СМИ. Не было бы инфоповода”, — писал он.

Сами правые радикалы “Национального корпуса”, участвуя в политических акциях либеральной оппозиции и ЦПК, как отмечал Краковский, подчеркивали свою заинтересованность в борьбе с коррупционными процессами, которая в то время становится компромиссом между идеологическими оппонентами.

При этом журналист обращал внимание на то, что, вероятно, представители “Нацкорпуса” посещали акции “по личному приглашению Шабунина”, и отмечал, что на чем основываются связи главы ЦПК и представителей правого движения — неизвестно.

“Неизвестно, как долго налаживались связи между представителями “Национального корпуса” и Виталием Шабуниным, представляющим НАБУ, и на чем они стали основываться впоследствии, однако “Нацкорпус” уже долгое время старается не пропускать общественные акции ЦПК. Впервые это стало заметно во время судебного разбирательства вокруг отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Тогда активисты заблокировали выходы из здания Соломенского суда с требованием продлить Насирову меру пресечения. … Пришли бы представители “Нацкорпуса” на данную акцию без личного приглашения Виталия Шабунина – остается под вопросом. Скорее всего, нет”, — отмечал Краковский.

После того, как Шабунин опубликовал пост, в котором заявил о своем связанном с “ультраправым движем” прошлом, под ним появилось множество негативных комментариев. В связи с этим Шабунин принял решение удалить его. Об этом он также сообщил на своей странице.

“Написал, на свою голову, о названиях улиц и эффективность институтов. Предложил цивилизованную дискуссию. Умылся грязью в комментариях. Удалил пост”, — написал Шабунин.