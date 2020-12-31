Соучредитель и глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что взрывчатку подложили не только возле дома его матери, но и возле квартиры родителей жены.

Об этом он сообщил на своей Faccebook-странице.

“Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и борщаговскую квартиру родителей жены”, – написал Шабунин.

Несколько минут назад полиция подтвердила, что нашла взрывное устройство возле квартиры тещи Шабунина. Пока на месте событий работали взрывотехники, жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать.

Отмечается, что это были боевые гранаты.

“Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена ​​после проведения осмотра”, – добавили в полиции.