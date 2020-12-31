Об этом он сообщил на своей Faccebook-странице.
“Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и борщаговскую квартиру родителей жены”, – написал Шабунин.
Несколько минут назад полиция подтвердила, что нашла взрывное устройство возле квартиры тещи Шабунина. Пока на месте событий работали взрывотехники, жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать.
Отмечается, что это были боевые гранаты.
“Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена после проведения осмотра”, – добавили в полиции.
- Накануне в Национальной полиции сообщили, что возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
- В гранатах, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина, взрывчатку не обнаружили.
- В ночь с 22 на 23 июля главе “Центра противодействия коррупции” (ЦПК) Виталию Шабунину подожгли дом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.