Мошенники завладели помещением в Киеве, владельцем которого является управление полиции. Прокуратура требует возврата помещения в коммунальную собственностб через суд.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции в городе Киеве.

Речь идет о нежилых помещениях площадью почти 90 кв. м. и стоимостью более 3 млн гривен, которые предназначались для размещения комнаты участковых инспекторов.

Сейчас на указанные помещения наложен арест. Правоохранители устанавливаются лиц, причастных к совершению преступления.

Прокуратура обратилась в суд с целью возвращения помещений в коммунальную собственность через суд.

“С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество”, — говорится в сообщении.