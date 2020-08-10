Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Правоохранители установили, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции в городе Киеве.
Речь идет о нежилых помещениях площадью почти 90 кв. м. и стоимостью более 3 млн гривен, которые предназначались для размещения комнаты участковых инспекторов.
Сейчас на указанные помещения наложен арест. Правоохранители устанавливаются лиц, причастных к совершению преступления.
Прокуратура обратилась в суд с целью возвращения помещений в коммунальную собственность через суд.
“С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины местной прокуратурой заявлено исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество”, — говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что экс-нардеп присвоил и пытался продать за $130 тысяч помещение в центре Киева, принадлежащих государству. Столичная прокуратура сообщила ему о подозрении в мошенничестве.