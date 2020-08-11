Сегодня, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене состоится футбольный матч между командами "Шахтера" и "Базеля".

Об этом рассказывают #Буквы.

“Шахтер” – “Базель”

11 августа, 22:00. Германия, Гельзенкирхен. “Арена АуфШальке”

Лига Европы 1/4 финала.

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Дисквалифицированные: Хочолава – Кюмарт

Травмированные: Омлин, Рамирес, Зуффи (все – “Базель”)

Рейтинг клубов УЕФА:

“Шахтер” – 15-е место

“Базель” – 24-е место

Все эксперты сошлись на мнении что “Шахтёр” – фаворит встречи с “Базелем”, как по подбору игроков так и по играм в предыдущих этапах Лиги Европы. Но с четвертьфинала будет проходить одна встреча в который и будет определятся победитель, поэтому любая ошибка может стоить очень дорого. Швейцарский клуб после карантина находится не в самой лучшей форме, тому доказательство 3-е место в чемпионате. К тому же у “Базеля” не сыграет несколько важных игроков основного состава, что явно повлияет на игру команды.

Составы команд

У “Шахтёра” не сможет сыграть Хочолава (дисквалификация) и под вопросом Матвиенко. Но если Николай все же не сможет сыграть на поле выйдет Витао. Хочалаву в центре защиты скорее всего заменит перспективный молодой защитник Бондарь.

У “Базеля” не смогут сыграть сразу 4 игрока: основной вратарь Омлин, основной защитник Кюмарт, полузащитники Рамирес и Зуффи. Также стоить заметить, что не сыграет еще один важный игрок основы “Базеля” Эдон Жегрова. Проблем достаточно, как их решит тренер швейцарского клуба Марсель Коллер посмотрим.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Базель: Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Артур.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

В Украине правами на показ матчей Лиги Европы владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Шахтер” – “Базель” будет идти на канале “Футбол 1”.

Начало трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00 .

Прогноз матча “Шахтер” – “Базель” от букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии считают фаворитом украинский клуб. Победу “Шахтера” оценивают коэффициентом 1,88, ничью – 3,70, победу “Базеля” – 3,90.

Также эксперты считают, что чемпион Украины пройдет в полуфинал Лиги Европы. Проход “Шахтера” в полуфинал котируется за 1,44, “Базеля” – за 2,62.

Интересные факты

“Шахтер” забивал минимум два гола в последних четырех матчах Лиги Европы.

“Базель” в пяти последних матчах Лиги Европы не пропустил ни одного гола.

“Базель” выиграл последние пять матчей Лиги Европы.