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Лига Европы. 1/4 финала

11 августа. Стадион: “Фельтинс-Арена” (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк (Украина) – Базель (Швейцария)

По мнению экспертов Шахтер считается фаворитом матча и у них есть хорошие шансы пройти в следущий этап Лиги Европы. К тому же у “горняков” уже был опыт встреч с Базелем в которых они оказывались победителями.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Шахтер” – “Базель”

В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн трансляцию через сервис OLL.tv.

Начало онлайн трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00.

Также жители других стран смогут увидеть трансляцию матча на таких каналах:

Швейцария – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei

Германия – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN

Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA

Объединенное Королевство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App

Испания – Movistar+

Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Италия – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Швеция – Eurosport Player Sweden

Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1

Египет – beIN SPORTS CONNECT

Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play

Латинская Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Канада – DAZN

США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol