Об этом сообщают #Буквы.

  • Лига Европы. 1/4 финала
  • 11 августа. Стадион: “Фельтинс-Арена” (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк (Украина) – Базель (Швейцария)

По мнению экспертов Шахтер считается фаворитом матча и у них есть хорошие шансы пройти в следущий этап Лиги Европы. К тому же у “горняков” уже был опыт встреч с Базелем в которых они оказывались победителями.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Шахтер” – “Базель”

В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн трансляцию через сервис OLL.tv.

Начало онлайн трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00.

Также жители других стран смогут увидеть трансляцию матча на таких каналах:

  • Швейцария – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
  • Германия – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
  • Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
  • Объединенное Королевство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
  • Испания – Movistar+
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
  • Италия – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
  • Швеция – Eurosport Player Sweden
  • Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Египет – beIN SPORTS CONNECT
  • Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
  • Канада – DAZN
  • США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol
  • Сегодня, 11 августа, в Дуйсбурге состоится матч между командами “Вулверхэмптон” и “Севилья”.