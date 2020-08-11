Об этом сообщают #Буквы.
- Лига Европы. 1/4 финала
- 11 августа. Стадион: “Фельтинс-Арена” (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Шахтер Донецк (Украина) – Базель (Швейцария)
По мнению экспертов Шахтер считается фаворитом матча и у них есть хорошие шансы пройти в следущий этап Лиги Европы. К тому же у “горняков” уже был опыт встреч с Базелем в которых они оказывались победителями.
Где смотреть прямую трансляцию матча “Шахтер” – “Базель”
В Украине увидеть прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале “Футбол 1”, а также онлайн трансляцию через сервис OLL.tv.
Начало онлайн трансляции матча “Шахтер” – “Базель” в 22:00.
Также жители других стран смогут увидеть трансляцию матча на таких каналах:
- Швейцария – TeleClub Sport Live, TeleClub Sport, RTS 2, RTS Sport, SRF zwei
- Германия – TeleClub Sport Live, SRF zwei, DAZN
- Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Объединенное Королевство – BT Sport 2, BTSport.com, BT Sport App
- Испания – Movistar+
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 2
- Италия – NOW TV, Sky Sport 253, SKY Go Italia, Sky Sport Football
- Швеция – Eurosport Player Sweden
- Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Египет – beIN SPORTS CONNECT
- Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка – Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil
- Канада – DAZN
- США – Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, ZonaFutbol
- Сегодня, 11 августа, в Дуйсбурге состоится матч между командами “Вулверхэмптон” и “Севилья”.