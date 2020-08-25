Во вторник, 25 августа, на стадионе НСК "Олимпийский" состоится встреча команд "Шахтер" и "Динамо".

#Буквы рассказывают где и когда смотреть трансляцию матча.

Где: НСК “Олимпийский”

Когда: 21:00 по Киеву

Главным арбитром поединка назначен Виталий Романова из Днепра.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Шахтер” – “Динамо”

Прямая трансляция матча состоится на телеканалах “Украина”, OLL.TV и “Футбол 1”, а также на сайте footballua.tv.

Интересные факты:

Впервые матч за Суперкубок Украины состоится в Киеве. К этому матч 10 раз принимала Одесса, дважды Полтава и еще по разу – Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.

Суперкубок Украины выигрывали только “Шахтер” и “Динамо” – по восемь раз. По разу проиграли в финале “Ворскла”, “Таврия”, “Металлург Донецк” и “Черноморец”.

Тренер “Динамо” Мирча Луческу – рекордсмен по количеству побед (7) и поражений в Суперкубке Украины (5). Правда, во всех этих финалах он играл как тренер Шахтера. Второе-третье место делят динамовцы Анатолий Демьяненко и Александр Хацкевич, что выигрывали турнир по два раза.