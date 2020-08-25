#Буквы рассказывают где и когда смотреть трансляцию матча.
- Где: НСК “Олимпийский”
- Когда: 21:00 по Киеву
Главным арбитром поединка назначен Виталий Романова из Днепра.
Где смотреть прямую трансляцию матча “Шахтер” – “Динамо”
Прямая трансляция матча состоится на телеканалах “Украина”, OLL.TV и “Футбол 1”, а также на сайте footballua.tv.
Интересные факты:
Впервые матч за Суперкубок Украины состоится в Киеве. К этому матч 10 раз принимала Одесса, дважды Полтава и еще по разу – Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.
Суперкубок Украины выигрывали только “Шахтер” и “Динамо” – по восемь раз. По разу проиграли в финале “Ворскла”, “Таврия”, “Металлург Донецк” и “Черноморец”.
Тренер “Динамо” Мирча Луческу – рекордсмен по количеству побед (7) и поражений в Суперкубке Украины (5). Правда, во всех этих финалах он играл как тренер Шахтера. Второе-третье место делят динамовцы Анатолий Демьяненко и Александр Хацкевич, что выигрывали турнир по два раза.
- 17 августа в немецком Дюссельдорфе состоялся футбольный матч между командами “Шахтера” (Донецк, Украина) и “Интера” (Италия). Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча.