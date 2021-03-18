Сегодня, 18 марта, в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между командами "Шахтера" (Донецк) и "Ромы" (Италия).

Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: в 19:55 по Киеву.

Где: НСК “Олимпийский”.

Где посмотреть: “Футбол 1”, MEGOGO.

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания).

Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар (оба -Испания). Четвертый рефери: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).

Делегаты УЕФА: Марцин Стефански (Польша), Владимир Антонов (Молдова).

Основные составы команд:

“Шахтер”: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.

“Рома”: Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Б. Перес, Эль-Шаарави, К. Перес, Майораль.

Травмированные: Степаненко, Дентиньо – Мхитарян, Верету, Дзаньоло, Смоллинг.

Под угрозой дисквалификации: Витао, Тайсон – Перес, Карсдорп, Вильяр, Манчини.

Положение команд в клубном рейтинге: “Рома” – 16 место; “Шахтер” – 17 место.