Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: в 19:55 по Киеву.
Где: НСК “Олимпийский”.
Где посмотреть: “Футбол 1”, MEGOGO.
Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания).
Ассистенты арбитра: Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар (оба -Испания). Четвертый рефери: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).
Делегаты УЕФА: Марцин Стефански (Польша), Владимир Антонов (Молдова).
Основные составы команд:
“Шахтер”: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
“Рома”: Пау Лопес, Ибаньес, Манчини, Кристанте, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Б. Перес, Эль-Шаарави, К. Перес, Майораль.
Травмированные: Степаненко, Дентиньо – Мхитарян, Верету, Дзаньоло, Смоллинг.
Под угрозой дисквалификации: Витао, Тайсон – Перес, Карсдорп, Вильяр, Манчини.
Положение команд в клубном рейтинге: “Рома” – 16 место; “Шахтер” – 17 место.
- 11 марта донецкий клуб “Шахтер” сыграл на выезде с итальянским клубом “Рома”. Матч закончился поражением украинцев.