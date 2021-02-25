Сегодня, 25 февраля, состоялся второй матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами "Шахтер" (Донецк, Украина) и "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Об этом рассказывают #Буквы.

“Шахтер” принимал “Маккаби” в НСК “Олимпийский”. Поединок проходил с болельщиками, которых было более 10 тысяч.

Матч прошел на встречных курсах и закончился со счетом 1:0 в пользу “горняков”. “Шахтер” больше владел мячом, но игровое преимущество в течение матча переходило от одной команды к другой.

На 67-й минуте первый и единственный гол в матче с пенальти забил Жуниор Мораес.

1/16 финала Лиги Европы УЕФА

“Шахтер” – “Маккаби” 1:0

Голы: Жуниор Мораес, 67

“Шахтер”: Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес.

“Маккаби”: Даниэль – Жеральдес, Эрнандес, Тиби, Саборит, Глазер, Перец, Голаса, Гозес, Пешич, Бен-Хаим.

Как известно, первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 0:2 в пользу “Шахтера”. По сумме двух матчей, “Шахтер” проходит в следующий этап в Лиге Европы.

Напомним, в прошлом сезоне “Шахтер” на своем поле победили “Бенфику” (2: 1) и “Вольфсбург” (3: 0). Оба поражения дончане потерпели на стадии 1/16 финала. “Шахтер” выиграл 10 из 11 противостояний плей-офф еврокубков после победы в первом матче на выезде. Последний раз горняки побеждали в гостевом первом матче в 1/8 финала прошлого сезона – 2: 1 против “Вольфсбурга”.