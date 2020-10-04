Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера”.
После футбольного матча медицинская служба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сделаны накануне. Тесты голкипера Андрея Пятова и полузащитника команды Тараса Степаненко оказались положительными.
Также коронавирус обнаружили у двух сотрудников персонала “Шахтера”. После этого клуб решил полным составом пойти на самоизоляцию.
“В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия”, – рассказали в пресс-службе.
- По итогам жеребьевки Лиги чемпионов киевское “Динамо” попало в группу G, где сыграет против туринского “Ювентуса”, “Барселоны” и венгерским “Ференцварошем”.
- Донецкий “Шахтер” в групповом раунде померяется силами с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и немецкой “Боруссией”
- Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября. “Шахтер” и “Динамо” будут проводить домашние матчи на стадионе НСК “Олимпийский” в Киеве.