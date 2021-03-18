Об этом сообщает издание Sportarena.

“Рома” победила “Шахтер” со счетом 2: 1 и вышли в четвертьфинал турнира.

“Рома” повела в счете в начале второго тайма усилиями Борхи Майораля. “Шахтер” отыгрался после точного удара Жуниора Мораеса. Победу гостям принес еще один гол Майораля.

Первая встреча команд, которая состоялась в Риме, завершилась разгромной победой “Ромы” со счетом 3: 0. В сегодняшнем матче у “Шахтера” оставалось мало шансов на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

“Шахтер” (Украина) – “Рома” (Италия) 1: 2

Первый матч – 0: 3

Голы: Мораес, 59 – Майораль, 48, 7.