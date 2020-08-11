Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы одержал уверенную победу в матче со швейцарским "Базелем" и вышел в полуфинал.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Во вторник, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились донецкий “Шахтер” и швейцарский клуб “Базель”.

По решению УЕФА противостояние с этой стадии состоит из одного поединка, а все встречи проходят в Германии. К тому же, матчи проходят без зрителей.

“Шахтер” забил свой первый гол уже на 2-й минуте матча. Швейцарцы попытались сразу же ответить, но не получилось. На 22-й “горняки” развили быструю атаку, которую завершил Тайсон, забив второй гол с небольшим рикошетом.

Во второй половине матча футболисты “Базеля” тщетно попытались выровнять игру и наладить контроль мяча. На 74-й минуте встречи Алан Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон, и забил третий гол. На 88-й минуте “Шахтеру” удалось довести дело до разгрома, забив мяч в ворота противника в четвертый раз.

В компенсированное время швейцарскому футболисту ван Волфсвинкелу удалось забить первый гол для команды, но он уже не повлиял на результат игры.

“Шахтер” (Донецьк) – “Базель” (Базель) – 4:1

Голи: 1:0 Мораес (2), 2:0 Тайсон (22), 3:0 Алан Патрик (75, пен.), 4:0 Додо (88), 4:1 ван Волфсвинкел (90+2)

“Шахтер”: Пятов (к), Матвиенко, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 85), Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 85), Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо, 85)

“Базель”: Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

Предупреждения: Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

Таким образом, “Шахтер” проходит в полуфинал Лиги Европы, где команду ждет матч с итальянским “Интером”. Игра состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Если “Шахтер” победит, то в финале команда сыграет с победителем пары “Манчестер Юнайтед” — “Севилья”.