Об этом сообщают #Буквы.
В среду, 21 октября, на стадионе “Альфредо Ди Стефано” в Мадриде состоялся поединок между “Шахтером” и “Реалом” в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Примечательно, что “горняки” прибыли в Испанию без 13 ключевых игроков, которые получили положительные результаты теста на коронавирус.
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Решительность и концентрация! 👊🏻 Разминка «Шахтера» в Мадриде. 💪🏻 #МыГотовы к старту Лиги чемпионов! ⠀ Determination and focus! 👊🏻 Shakhtar warming up in Madrid. 💪🏻 #WeAreReady for the @ChampionsLeague start! ⠀ Рішучість і концентрація! 👊🏻 Розминка «Шахтаря» в Мадриді. 💪🏻 #МиГотові до старту Ліги чемпіонів! ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Мадрид #Madrid #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL
Несмотря на это, уже с начала игры команда пыталась контролировать мяч и лидировать. Уже на 29-й минуте в сетку “Реала” был забит первый мяч — гол прилетел от Тете. Не прошло и пяти минут, как удар того же Тете голкипер отбил перед собой, Дентиньо бросился добивать, но его опередил защитник “Реала” Варан, который отправил мяч в свои же ворота — 0: 2.
Под конец тайма “горнякам” удалось еще раз пробить в ворота соперников. Поэтому тайм завершился со счетом 0:3.
Во втором тайме “Реал” бросился догонять “Шахтер”. На 54-й минуте мяч влетел в девятку ворот “горняков”. Через 5 минут Винисиус сыграл второй мяч в ворота дончан.
На 80-й минуте “Шахтер” забил четвертый мяч, однако арбитры отменили гол.
На третьей компенсированной минуте мадридцам почти удалось сравнять счет. Вальверде забил удар из-за пределов штрафной, но судейская бригада после просмотра VAR не засчитала гол.
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🔥 ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ⚒ «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ! 🧡 ⠀ 😍 НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы! 👏🏻 Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. ⠀ 🔥 YES! YES! YES! WE’VE DONE IT! ⚒ SHAKHTAR DEFEATED REAL 3-2 IN MADRID! 🧡 ⠀ 😍 INCREDIBLE! We started the new @ChampionsLeague campaign with a BIG victory! 👏🏻 The next group stage game is vs Inter Milan in Kyiv on October 27th. ⠀ 🔥 ТАК! ТАК! ТАК! МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! ⚒ «ШАХТАР» ПЕРЕМІГ «РЕАЛ» 3:2 У МАДРИДІ! 🧡 ⠀ 😍 НЕЙМОВІРНО! Починаємо нову кампанію в Лізі чемпіонів з ВЕЛИКОЇ перемоги! 👏🏻 Далі на груповому етапі – матч із «Інтером» 27 жовтня в Києві. ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Мадрид #Madrid #RealMadrid #Реал #Real #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL
“Реал” — “Шахтер” 2:3
Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59, Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42
“Реал”: Куртуа — Менди, Варан, Милитан, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70) — Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.
“Шахтер”: Трубин — Додо, Бондар, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антоніо (В’юнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Вітао, 90 + 1), Тете — Дентіньо (Судаков, 86).Попередження: Асенсио, Митилан — Корниенко, Бондар.
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА “Шахтер” будет принимать на поле НСК “Олимпийский” в Киеве миланский “Интер”.
- На днях в первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Динамо” (Киев) уступило туринскому “Ювентусу”.