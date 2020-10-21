Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 21 октября, на стадионе “Альфредо Ди Стефано” в Мадриде состоялся поединок между “Шахтером” и “Реалом” в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Примечательно, что “горняки” прибыли в Испанию без 13 ключевых игроков, которые получили положительные результаты теста на коронавирус.

Несмотря на это, уже с начала игры команда пыталась контролировать мяч и лидировать. Уже на 29-й минуте в сетку “Реала” был забит первый мяч — гол прилетел от Тете. Не прошло и пяти минут, как удар того же Тете голкипер отбил перед собой, Дентиньо бросился добивать, но его опередил защитник “Реала” Варан, который отправил мяч в свои же ворота — 0: 2.

Под конец тайма “горнякам” удалось еще раз пробить в ворота соперников. Поэтому тайм завершился со счетом 0:3.

Во втором тайме “Реал” бросился догонять “Шахтер”. На 54-й минуте мяч влетел в девятку ворот “горняков”. Через 5 минут Винисиус сыграл второй мяч в ворота дончан.

На 80-й минуте “Шахтер” забил четвертый мяч, однако арбитры отменили гол.

На третьей компенсированной минуте мадридцам почти удалось сравнять счет. Вальверде забил удар из-за пределов штрафной, но судейская бригада после просмотра VAR не засчитала гол.

“Реал” — “Шахтер” 2:3

Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59, Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42

“Реал”: Куртуа — Менди, Варан, Милитан, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70) — Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.

“Шахтер”: Трубин — Додо, Бондар, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антоніо (В’юнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Вітао, 90 + 1), Тете — Дентіньо (Судаков, 86).Попередження: Асенсио, Митилан — Корниенко, Бондар.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА “Шахтер” будет принимать на поле НСК “Олимпийский” в Киеве миланский “Интер”.