🔥 ДА! ДА! ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ⚒ «ШАХТЕР» ПОБЕДИЛ «РЕАЛ» 3:2 В МАДРИДЕ! 🧡 ⠀ 😍 НЕВЕРОЯТНО! Начинаем новую кампанию в Лиге чемпионов с БОЛЬШОЙ победы! 👏🏻 Далее на групповом этапе – матч с «Интером» 27 октября в Киеве. ⠀ 🔥 YES! YES! YES! WE’VE DONE IT! ⚒ SHAKHTAR DEFEATED REAL 3-2 IN MADRID! 🧡 ⠀ 😍 INCREDIBLE! We started the new @ChampionsLeague campaign with a BIG victory! 👏🏻 The next group stage game is vs Inter Milan in Kyiv on October 27th. ⠀ 🔥 ТАК! ТАК! ТАК! МИ ЦЕ ЗРОБИЛИ! ⚒ «ШАХТАР» ПЕРЕМІГ «РЕАЛ» 3:2 У МАДРИДІ! 🧡 ⠀ 😍 НЕЙМОВІРНО! Починаємо нову кампанію в Лізі чемпіонів з ВЕЛИКОЇ перемоги! 👏🏻 Далі на груповому етапі – матч із «Інтером» 27 жовтня в Києві. ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Мадрид #Madrid #RealMadrid #Реал #Real #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL