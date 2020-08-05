Сегодня, 5 августа, "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Шахтар” – “Вольфсбург”

второй матч 1/8 финала Лиги Европы;

на НСК “Олимпийский”, Киев, Украина;

Рефери: Иван Кружляк (Словакия)

Травмированные: Исмаили – Мбамба, Мехмеди, Камачо, Уильям, Брума

Дисквалифицированы: Штеффен (“Вольфсбург”)

Положение в клубном рейтинге “Шахтер” – 16-е место “Вольфсбург” – 41-е место.

Где смотреть трансляцию матча

Начало матча в 19:55. В 19:15 эксперты начнут обсуждение будущей игры.

Посмотреть трансляцию футбольного поединка можно на телеканалах: “Футбол 1”, Oll.tv, ВоляTV и сайте Спорт24.

Стоит отметить, что игра будет проходить при пустых трибунах – все из-за пандемии коронавируса.

Прогноз на матч “Шахтер” – “Вольфсбург” от букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча является украинская команда.

На победу “горняков” можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья экспертами оценивается в 3,60, а победа гостей – в 2,95.

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