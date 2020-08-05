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“Шахтар” – “Вольфсбург”

  • второй матч 1/8 финала Лиги Европы;
  • на НСК “Олимпийский”, Киев, Украина;

Рефери: Иван Кружляк (Словакия)

Травмированные: Исмаили – Мбамба, Мехмеди, Камачо, Уильям, Брума

Дисквалифицированы: Штеффен (“Вольфсбург”)

Положение в клубном рейтинге “Шахтер” – 16-е место “Вольфсбург” – 41-е место.

Где смотреть трансляцию матча

Начало матча в 19:55. В 19:15 эксперты начнут обсуждение будущей игры.

Посмотреть трансляцию футбольного поединка можно на телеканалах: “Футбол 1”, Oll.tv, ВоляTV и сайте Спорт24.

Стоит отметить, что игра будет проходить при пустых трибунах – все из-за пандемии коронавируса.

Прогноз на матч “Шахтер” – “Вольфсбург” от букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча является украинская команда.

На победу “горняков” можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья экспертами оценивается в 3,60, а победа гостей – в 2,95.

Интересные факты:

  • Полузащитник “Шахтера” Евгений Коноплянка выступал за немецкий “Шальке” (2016-2019). Он сыграл против “Вольфсбурга” один раз – в октябре 2017 года.
  • Полузащитник сборной Швейцарии и “Вольфсбурга” Адмир Мехмеди выступал за киевское “Динамо” (2012-2013).
  • “Шахтер” – один из четырех бывших участников текущей Лиги чемпионов, вышедших в 1/8 финала Лиги Европы. Другие – “Байер”, “Интер” и “Олимпиакос”.
  • “Шахтер” в сезоне 2019/20 защитил титул чемпиона Украины.
  • “Вольфсбург” завершил чемпионат Германии-2019/20 на седьмом месте и обеспечил себе путевку в квалификацию следующего розыгрыша Лиги Европы. Победа над “Мальме” в третий раз вывела “Вольфсбург” в 1/8 финала турнира.
  • “Вольфсбург” трижды проигрывал первый поединок на своем поле в двухматчевом еврокубковом противостоянии и ни разу не выходил в следующий этап. В последний раз так было в четвертьфинале Лиги Европы 2014/15 с “Наполи” (1:4 дома, 2:2 в гостях).