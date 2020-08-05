Об этом рассказывают #Буквы.
“Шахтар” – “Вольфсбург”
- второй матч 1/8 финала Лиги Европы;
- на НСК “Олимпийский”, Киев, Украина;
Рефери: Иван Кружляк (Словакия)
Травмированные: Исмаили – Мбамба, Мехмеди, Камачо, Уильям, Брума
Дисквалифицированы: Штеффен (“Вольфсбург”)
Положение в клубном рейтинге “Шахтер” – 16-е место “Вольфсбург” – 41-е место.
Где смотреть трансляцию матча
Начало матча в 19:55. В 19:15 эксперты начнут обсуждение будущей игры.
Посмотреть трансляцию футбольного поединка можно на телеканалах: “Футбол 1”, Oll.tv, ВоляTV и сайте Спорт24.
Стоит отметить, что игра будет проходить при пустых трибунах – все из-за пандемии коронавируса.
Прогноз на матч “Шахтер” – “Вольфсбург” от букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитами матча является украинская команда.
На победу “горняков” можно поставить с коэффициентом 2,40. Ничья экспертами оценивается в 3,60, а победа гостей – в 2,95.
Интересные факты:
- Полузащитник “Шахтера” Евгений Коноплянка выступал за немецкий “Шальке” (2016-2019). Он сыграл против “Вольфсбурга” один раз – в октябре 2017 года.
- Полузащитник сборной Швейцарии и “Вольфсбурга” Адмир Мехмеди выступал за киевское “Динамо” (2012-2013).
- “Шахтер” – один из четырех бывших участников текущей Лиги чемпионов, вышедших в 1/8 финала Лиги Европы. Другие – “Байер”, “Интер” и “Олимпиакос”.
- “Шахтер” в сезоне 2019/20 защитил титул чемпиона Украины.
- “Вольфсбург” завершил чемпионат Германии-2019/20 на седьмом месте и обеспечил себе путевку в квалификацию следующего розыгрыша Лиги Европы. Победа над “Мальме” в третий раз вывела “Вольфсбург” в 1/8 финала турнира.
- “Вольфсбург” трижды проигрывал первый поединок на своем поле в двухматчевом еврокубковом противостоянии и ни разу не выходил в следующий этап. В последний раз так было в четвертьфинале Лиги Европы 2014/15 с “Наполи” (1:4 дома, 2:2 в гостях).