Донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1 на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера” в Twitter.

Матч проходил в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове на стадионе “Металлист”.

В первом тайме команды голов не забивали, во втором “горняки” вышли вперед благодаря точному удару Алана Патрика.

⚽ ГОООООЛ! 1:0! 🔥 АЛАН ПАТРИК ЗАБИВАЕТ НАШ ПЕРВЫЙ ГОЛ В 2020 ГОДУ! ⚒ 🆚 🦅 #ШахтерБенфика pic.twitter.com/vAdSuohzia — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020

На 66-й минуте в ворота украинской команды назначили пенальти, и счет стал равным. Победный для “Шахтера” гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

В итоге 2:1 в пользу “Шахтера” в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Ответный матч пройдет 27 февраля во Лиссабоне, победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.