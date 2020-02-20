Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера” в Twitter.
Матч проходил в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове на стадионе “Металлист”.
В первом тайме команды голов не забивали, во втором “горняки” вышли вперед благодаря точному удару Алана Патрика.
⚽ ГОООООЛ! 1:0! 🔥
АЛАН ПАТРИК ЗАБИВАЕТ НАШ ПЕРВЫЙ ГОЛ В 2020 ГОДУ!
⚒ 🆚 🦅 #ШахтерБенфика pic.twitter.com/vAdSuohzia
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020
На 66-й минуте в ворота украинской команды назначили пенальти, и счет стал равным. Победный для “Шахтера” гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.
⚽ ГОООООЛ! КОВАЛЕНКОООООООО! 2:1! 🔥#ШахтерБенфика https://t.co/Z5j0ohhytm pic.twitter.com/B9FlUsiasp
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2020
В итоге 2:1 в пользу “Шахтера” в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Ответный матч пройдет 27 февраля во Лиссабоне, победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
- Напомним, что матч Чемпионата Украины по футболу между киевским “Динамо” и донецким “Шахтером” останавливали из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
- Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола отказалась от билетов для украинцев на матч с Сербией из соображений безопасности.