Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера” в Twitter.

Матч проходил в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове на стадионе “Металлист”.

В первом тайме команды голов не забивали, во втором “горняки” вышли вперед благодаря точному удару Алана Патрика.

На 66-й минуте в ворота украинской команды назначили пенальти, и счет стал равным. Победный для “Шахтера” гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

В итоге 2:1 в пользу “Шахтера” в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Ответный матч пройдет 27 февраля во Лиссабоне, победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.