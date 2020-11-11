Попытки президента Дональда Трампа опровергнуть результаты выборов 2020 года не могут изменить неоспоримую реальность, что Джо Байден окончательно победил, а его лидерство на национальном уровне и в ключевых штатах возросло по мере подсчета голосов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Избранный президент Байден, вероятно, будет на 5 млн голосов опережать Трампа на всенародном голосовании, когда все подсчеты будут проведены. Он наберет около 80 млн голосов или больше – это гораздо больше, чем любой кандидат в президенты в истории США.

Кроме того Байден, похоже, сможет набрать 306 голосов выборщиков. Это около 57% всех доступных голосов выборщиков, и этого будет достаточно, чтобы получить преимущество в 74 голоса над действующим президентом.

Вероятность того, что пересчет голосов опровергнет результаты в 2020 году, практически ничтожна. Организация Fairvote изучает пересчет голосов по всему штату с 2000 года. Среднее изменение количества голосов после перерасчета составила всего 430 голосов и 0,02 балла. Наибольшее изменение количества голосов было меньше 2600 и 0,11 пункта.

Разница между результатами Байдена и Трампа гораздо больше. Иными словами, Трампу потребуется несколько перерасчетов, чтобы увидеть изменение количества голосов.

Действительно, для победы Трампу нужно как минимум один перерасчет, чтобы сместить разницу более чем на 0,62 пункта и 20000 голосов (текущая разница Байдена в Висконсине). Это просто невозможно без вмешательства Трампа. Идея Трампа опровергнуть результат в Мичигане, где его сторонники хотят пересчета, а его преимущество составляет около 150 000 и чуть менее 3 очков, смехотворно. Телеканал отмечает, что суть в том, что Байден выиграл эти выборы, и с большим отрывом.

За прошедшее столетие только четыре других претендента победили действующих президентов. Единственными тремя, кто выиграл в коллегии выборщиков больше, чем прогнозируется Байден, были Франклин Рузвельт в 1932 году, Рональд Рейган в 1980 году и Билл Клинтон в 1992 году.

Победа Байдена по количеству голосов еще больше. После того как все голоса будут подсчитаны, Байден, вероятно, получит где-то от 51% до 52% голосов избирателей. Единственным претендентом на высокий процент за последнее столетие был Рузвельт в 1932 году.

Телеканал вспомнил, что Трамп любил рекламировать свою победу над Хиллари Клинтон в 2016 году. Он неоднократно поднимал эту тему на митингах и даже носил карту своей победы на выборах.

Победа Байдена такая же или больше победы Трампа, в зависимости от того, как на это смотреть. Байден, скорее всего, выиграет с таким же количеством голосов выборщиков (306), как и в 2016 году Трамп. Трамп тогда не получил большинства голосов. Байден же получил большинство, и сделал это как претендент на пост президента. Победить действующего президента значительно труднее, чем выиграть гонку без переизбрания действующего президента.