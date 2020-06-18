Об этом рассказывает корреспондент #Букв.
По словам Шария, люди, которые сидят по ту сторону решетки, очень благосклонно к нему относятся.
Шарий: Спасибо. Отморозки являются отморозками до камеры. И если они начнут хоть на день попадать в СИЗО, им конец. Потому что тот мир ко мне очень благожелательно настроен и будет перековка. Под видео.
Волошин: В этом не сомневаюсь. В способности власти посадить есть большие сомнения
Шарий: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас.
Волошин: Очень радует, что ты так быстро разобрался в Зеленском.
Фото: Ян Доброносов, #Буквы
Утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против Президента Владимира Зеленского под стенами Офиса Главы государства в Киеве.
Параллельно националисты организовали контракцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимали представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”.
В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.
- По данным полиции Киева, на станции метро “возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков”, а ее участниками были “двое агрессивно настроенных мужчин и группа лиц”.
- Во время акции протеста сторонники Шария в оцеплении полиции приходили к дому Президента Владимира Зеленского.