Блогер Анатолий Шарий и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.

Об этом рассказывает корреспондент #Букв.

По словам Шария, люди, которые сидят по ту сторону решетки, очень благосклонно к нему относятся.

Шарий: Спасибо. Отморозки являются отморозками до камеры. И если они начнут хоть на день попадать в СИЗО, им конец. Потому что тот мир ко мне очень благожелательно настроен и будет перековка. Под видео.

Волошин: В этом не сомневаюсь. В способности власти посадить есть большие сомнения

Шарий: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас.

Волошин: Очень радует, что ты так быстро разобрался в Зеленском.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против Президента Владимира Зеленского под стенами Офиса Главы государства в Киеве.

Параллельно националисты организовали контракцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимали представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”.

В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.